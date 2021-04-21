Milli Eğitim Bakanlığı yayınlandı! 4. sınıf fasiküllerinin yeni üniteleri tamam
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin beşinci ve altıncı üniteleri http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.
Yeni fasiküller, 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.