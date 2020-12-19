Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk acı haberi duyurdu: TÖZOK Başkanı Nurullah Dal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir süredir koronavirüs tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
"Eğitim camiamızın başı sağ olsun"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun."
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o paylaşımı: