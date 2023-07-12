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Sosyal Medya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öyle bir şey söyledi ki sosyal medya ayağa kalktı. “Keşke Şeriatı övecek…”
Sosyal Medya

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öyle bir şey söyledi ki sosyal medya ayağa kalktı. “Keşke Şeriatı övecek…”

Yeniakit Publisher
2023-07-12 09:50:00 - 2023-07-12 09:57:16

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Şeriat öven kitap mı yazdınız?' sorusuna cevabı sosyal medyada gündem oldu. Tekin sunucunun sorusuna 'Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Şeriat öven kitap mı yazdınız?' sorusuna cevabı sosyal medyada gündem oldu. Tekin sunucunun sorusuna 'Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok'la Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Programın sunucusu Altınok, 'Göreve geldiğiniz günde size iki eleştiri yapıldı. Bir tanesi 'Şeriatın kitabını yazmış' söylemiydi' dedi. Tekin'in 'Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet' kitabını gösteren Altınok, Tekin'e 'Bu kitapta şeriatı mı övüyorsunuz' sorusunu yöneltti.

 
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Tekin, Altınok’un sorusuna 'Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsa veya şeriatla ilgili böyle bir kitap yazabilecek bir bilgim olsa' diyerek cevap verdi. Bu cevap laik ve seküler kesimi memnun etmedi. Onlarca sol tandanslı haber sitesine manşet olurken sosyal medyanın da 1 numaralı konusu oldu.

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