Milli deniz gücü Paris’te görücüye çıktı! STM, savaş gemileri ve insansız deniz araçlarını tanıttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini EURONAVAL 2026’da uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan EURONAVAL 2026'da yeni nesil deniz teknolojilerini sergiliyor.
STM, 6 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve sürü kabiliyetine sahip kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU'yu uluslararası deniz kuvvetleriyle buluşturuyor.
Şirket ayrıca Portekiz Donanması için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nin yanı sıra İstif Sınıfı Fırkateyn, STM MPAC Hücumbot ve Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ile askeri denizcilik kabiliyetlerini tanıtıyor.