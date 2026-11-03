Dünyada 'kıyamet günü' paniği!

Rusya ve Ukrayna'da hava saldırısı uyarı sistemlerine sahte nükleer ve kimyasal tehdit mesajları gönderilmesi paniğe yol açtı. İki ülkenin yetkilileri siber saldırıları duyururken, dünya genelinde acil durum hazırlıkları da yeniden gündeme geldi. İngiltere, Fransa ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 33 ülke, vatandaşlarına olası krizlere karşı temel ihtiyaç malzemelerini hazır tutmaları çağrısı yaptı.

UKRAYNA'DA SAHTE NÜKLEER VE KİMYASAL TEHDİT

Ukrayna Hava Kuvvetleri, pazar günü geç saatlerde Air Alert uygulaması üzerinden Kiev ve çevresindeki bölgelere sahte nükleer ve kimyasal saldırı uyarıları gönderildiğini açıkladı. Mesajlarda olası sokak çatışmalarından ve Rusya'nın Oreşnik hipersonik füzesinden de söz edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Uyarı uygulaması düşman etkisine maruz kalmış görünüyor. Radyasyon tehdidi yok! Sakin olun ve kanalımızdaki güncellemelerimizi takip edin” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, sahte mesajlardan birinde Rusça kullanılmasına dikkat çekerek Rusya'yı sorumlu tuttu. Başkent Kiev için kullanılan ayrı uygulamanın ise normal çalıştığı bildirildi.

RUSYA'DA DA SAHTE SALDIRI UYARISI

Ukrayna'daki olaydan saatler sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da uyarı uygulamasının kitlesel bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Kullanıcılara yanlışlıkla yaklaşan İHA saldırıları hakkında bildirimler gönderildi.

Sahte mesajlarda, “P1-Suns (Ukrayna İHA'ları) üzerine monte edilmiş nükleer savaş başlıkları ülkenin tüm bölgelerine fırlatıldı” ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlara üç haftalık yiyecek stoklamaları ve saklanmaları yönünde talimatlar da iletildi.

33 ÜLKE VATANDAŞLARINI UYARIYOR

Rusya ve Ukrayna'daki olaylar, dünya genelinde artan acil durum hazırlığı çağrılarının gölgesinde yaşandı. İngiltere, Fransa, Japonya ve Avrupa Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke ve kurum, vatandaşların olası krizlere karşı hazırlıklı olmasını istiyor.

İngiltere, “Hazır Ol” kampanyasıyla hanelerin en az 72 saat kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmasını öneriyor. Fransa'nın yayımladığı resmi rehberde de üç günlük acil durum çantası hazırlanması tavsiye ediliyor. Avrupa Komisyonu da vatandaşlara en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunuyor.

“ŞOKLAR ARTIK TEK TEK GELMİYOR”

Northeastern Üniversitesi Dayanıklılık Profesörü Daniel Aldrich, yaşananları üst üste binen krizlerin oluşturduğu yeni bir tabloyla açıklıyor.

Aldrich, “Bir krizden geçiyoruz. Şoklar artık tek tek gelmiyor. Bir fırtına elektriği kesiyor, kesinti ödeme sistemlerini donduruyor ve bir siber saldırı her ikisinin üzerine biniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetlerin vatandaşlara yönelik mesajlarının da değiştiğini belirten Aldrich, “Onlarca yıl boyunca mesaj şuydu: bizi arayın, biz geliriz. Şimdi ise mesaj şu: biz geliriz ama önce siz dayanmalısınız” dedi.

EVLERDE HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?

Ülkelerin hazırlık rehberlerinde öne çıkan temel ihtiyaçlar büyük ölçüde benzer:

- İçme suyu ve bozulmayan gıdalar

- Temel ilaçlar ve ilk yardım çantası

- El feneri ve yedek piller

- Pilli veya kurmalı radyo

- Telefon şarj cihazı ve taşınabilir şarj ünitesi

- Bir miktar nakit para

Ayrıca çocukların, yaşlıların, evcil hayvanların ve düzenli ilaç kullanması gereken kişilerin ihtiyaçlarının da hesaba katılması isteniyor. Malzemelerin kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulması, son kullanma tarihlerinin düzenli kontrol edilmesi ve kriz anında resmi tahliye ve sığınak talimatlarına uyulması öneriliyor.