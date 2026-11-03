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Gündem Rüşvetten tutuklanmıştı! Yeni Partili belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Rüşvetten tutuklanmıştı! Yeni Partili belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
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Rüşvetten tutuklanmıştı! Yeni Partili belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, geçen ay CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı görevinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında ‘Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

 

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