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Tarih 3 Kasım 2014: Mevlüt Özler'in vefatı (İlâhiyatçı)
Tarih

3 Kasım 2014: Mevlüt Özler'in vefatı (İlâhiyatçı)

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3 Kasım 2014: Mevlüt Özler'in vefatı (İlâhiyatçı)

Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İlâhiyatçı Mevlüt Özler'i hayırla yâd ediyoruz.

16 Mayıs 1957’de Erzurum ili Tortum ilçesinin Aşağı Serdarlı köyünde doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Sultan Hanım’dır. İlköğreniminin ardından girdiği Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nden 1976’da mezun oldu. Bu esnada hâfızlığını tamamladı. İmam-Hatip Lisesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde öğrenci iken Gürcükapı, Kurşunlu, Emirşeyh ve Şeyhler medreseleri başta olmak üzere çeşitli yerlerde Ali Küçük, Yunus Kaya ve Halis Emek’ten Arapça dersleri aldı.



1980’de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Ertesi yıl açılan asistanlık sınavını kazanarak Kelâm Ana Bilim Dalı’nda asistan oldu. 1982’de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nün kapatılıp öğrenci ve öğretim elemanlarının Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne nakledilmesi üzerine bu fakülteye geçti. Aynı üniversitede yüksek lisans çalışmasına başladı. Şerafettin Gölcük’ün danışmanlığında yaptığı İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî ve Akidesi adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı (1985). Ardından Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı Ehl-i Sünnet ve Mu‘tezile’de Tevhid adlı tezini 1991’de bitirdi. 1994’te doçent, 2000 yılında profesör oldu. Kelâm Anabilim Dalı ve Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanlıklarının yanı sıra Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.



Suudi Arabistan, Fransa, Ürdün, Belarus, Almanya, Hindistan ve Bulgaristan’da ilmî araştırmalar yapan Mevlüt Özler, çok iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyordu. 19 Ekim 2014’te geçirdiği beyin kanaması sonucu hastahaneye kaldırıldı ve 3 Kasım 2014 tarihinde vefat etti, cenazesi Kümbet Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

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Yorumlar

Fizikçi Mehmet

Rabbim Rahmet eylesin.
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