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Gündem İletişim Başkanı Duran’dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
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İletişim Başkanı Duran’dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

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İletişim Başkanı Duran’dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

Türkiye sanayisinin ve yerli üretiminin duayen isimlerinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı derin bir üzüntüye yol açtı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yayımladığı taziye mesajında Türkiye'nin ekonomisine ve sanayisine ömrünü adayan merhum iş insanına Allah'tan rahmet, Zorlu Ailesi ve iş dünyasına başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ülkemizin değerli iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Zorlu Holding ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

 

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