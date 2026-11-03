Kemalist Cumhuriyet’e bak sen... Sıkıyı görünce “kent uzlaşısı”nı itiraf etti!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) dengeler değişti. İBB Başkanlığı’nı kendi “suç örgütüne menfaat sağlamak için” kullanan ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun ceza alması durumunda İBB koltuğu resmi olarak boşalacak. Başkan Vekili Nuri Aslan’ın görevi de son bulacak. Dolayısıyla İBB Meclisi’nde seçim yapılacak.

Mevcut durumda Cumhur İttifakı’nın İBB Meclisi’nde 138 sandalyesi bulunuyor. Yeni Parti’nin 120, CHP’nin ise 75 üyesi var.

Burada gözler DEM Parti’ye çevrilmiş durumda. DEM Parti’nin mevcut sandalye sayısı 77. Ve bu üyeler Kent Uzlaşısı adı altında CHP listelerinden seçildiler. DEM Parti’nin kime destek vereceği merak konusu oldu.

Zira son günlerde CHP içindeki çözülme ve Yeni Parti’deki rezil iddialar sonrası Kent Uzlaşısı’nın fiilen bittiği konuşuluyor. Barış sürecinde DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na destek verebileceği belirtiliyor.

YANDAŞ CUMHURİYET AĞZINDAN KAÇIRDI

2019 sürecinde Kılıçdaroğlu genel başkan iken, 2024 yerel seçim sürecinde de Özgür Özel genel başkan iken sürekli parti sözcülüğü yapıp, “DEM Parti ile uzlaşı yok” propagandası yapan Cumhuriyet Gazetesi, İBB’de yaşanan sürecin ardından kendi yalanını ifşa etti. Gazetenin bugün birinci sayfasından yayınlanan, “DEM’E DÖNDÜLER” başlıklı haberde, “İBB Meclisi’ne kent uzlaşısı ile giren Meclis üyeleri ‘grup kurma’ kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

HANİ KENT UZLAŞISI YOKTU?

DEM Parti değişti. Geçmişte PKK sözcülüğüne soyunan DEM, bugün “ülkeyi böldürmeyeceğiz” noktasına geldi. DEM’in ülke menfaatlerini değil PKK menfaatlerini gözettiği dönemde ona el pençe divan duranlar, bugün DEM’e karşı cephe almaya başladılar. Buna CHP/YP yandaşı Cumhuriyet de dahil. Cumhuriyet “DEM’e döndüler” diyerek partiyi kötülemeye ve DEM ile iş birliği yapmayı kötülemeye başladı. Aynı zamanda kent uzlaşısını da kabul etti, yani kendi yalakalığını yaptığı partiler de DEM ile iş birliği yapmıştı.

Cumhuriyet'in 4 Ekim 2019 tarihindeki haberinde, “HDP ile kol kola mısınız” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır efendim, hiçbir partiyle kol kola değiliz” cevabı veriyor ve Cumhuriyet bunu yorumsuz paylaşıyor.

30 Ocak 2019 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP ile ittifak iddialarını şöyle cevaplıyor: “CHP’nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak.”

Cumhuriyet, CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da olası seçim iş birliğini anlatırken DEM Parti kanadının, İstanbul üzerinden CHP veya AK Parti ile herhangi bir görüşme yapıldığı iddialarını kabul etmediğini yazıyor. Yani burada DEM Parti kaynaklarının İstanbul'daki görüşme iddialarını reddettiği aktarılıyor.

2024'te ise, Özgür Özel, “Hatay'da uzlaşı şart” diyor. Özel, DEM Parti ile imzalanmış bir protokol bulunmadığını iddia ediyor. Cumhuriyet de onun sözcülüğüne soyunuyor.

29 Şubat 2024'teki bir haberde ise, Özgür Özel, Cumhuriyet'e özel röportajında hiçbir partiyle merkezî düzeyde ittifak kuramadıklarını söylüyor. Ayrıca DEM Parti'nin bazı yerlerde Kent Uzlaşısı'nın bulunmadığını belirterek aday çıkardığını anlatıyor.