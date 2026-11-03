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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Seul'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından resmi törenle karşılandı. Tören renkli anlara sahne oldu.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa ve heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

İki lider arasında yapılacak üst düzey görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek…

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