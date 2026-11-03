Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Seul'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından resmi törenle karşılandı. Tören renkli anlara sahne oldu.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa ve heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
İki lider arasında yapılacak üst düzey görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.