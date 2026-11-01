Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet
Çorum merkezli ARCA Savunma Sanayi, Türkiye'nin savunma altyapısında kritik rol oynayan Kırıkkale'de dev bir mühimmat fabrikasının inşasına başladı.
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Çorum merkezli ARCA Savunma Sanayi, Türkiye'nin savunma altyapısında kritik rol oynayan Kırıkkale'de dev bir mühimmat fabrikasının inşasına başladı.
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yakup Akkuş'un koordinasyonunda yürütülen bu stratejik yatırım, bölgenin mühimmat üretim kapasitesini katlayarak yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan katkı sunacak.
Savunma alanındaki merkezi konumunu bu adımla pekiştiren Kırıkkale, Türkiye'nin askeri üretim yeteneklerinde yeni bir dönem açıyor. Çorum merkezli ARCA Savunma Sanayi, Kırıkkale'de mühimmat fabrikası inşaatına başladı.
Yatırım, ilin sanayi altyapısını güçlendirirken üretim kapasitesine ve istihdama önemli katkı sağlayacak. Kırıkkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yakup Akkuş, yatırım sürecinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.
Kırıkkale, savunma sanayisinde stratejik merkez konumunu bu yatırımla pekiştiriyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle bölgedeki mühimmat üretim yeteneği artacak, yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan destek olacak.
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