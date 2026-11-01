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Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

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Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

Çorum merkezli ARCA Savunma Sanayi, Türkiye'nin savunma altyapısında kritik rol oynayan Kırıkkale'de dev bir mühimmat fabrikasının inşasına başladı.

#1
Foto - Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yakup Akkuş'un koordinasyonunda yürütülen bu stratejik yatırım, bölgenin mühimmat üretim kapasitesini katlayarak yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan katkı sunacak.

#2
Foto - Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

Savunma alanındaki merkezi konumunu bu adımla pekiştiren Kırıkkale, Türkiye'nin askeri üretim yeteneklerinde yeni bir dönem açıyor. Çorum merkezli ARCA Savunma Sanayi, Kırıkkale'de mühimmat fabrikası inşaatına başladı.

#3
Foto - Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

Yatırım, ilin sanayi altyapısını güçlendirirken üretim kapasitesine ve istihdama önemli katkı sağlayacak. Kırıkkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yakup Akkuş, yatırım sürecinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

#4
Foto - Türkiye’nin yeni mühimmat üssü için düğmeye basıldı! Savunma sanayii o ilimize emanet

Kırıkkale, savunma sanayisinde stratejik merkez konumunu bu yatırımla pekiştiriyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle bölgedeki mühimmat üretim yeteneği artacak, yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan destek olacak.

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