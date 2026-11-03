Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.