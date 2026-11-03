  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekosistem herkesi çarpmış: O iş kolay! 3.5 milyon dolar rüşveti tek bir valizde teslim ettim Rusya’da gece yarısı nükleer alarm! 33 bölgeye aynı mesaj gönderildi PKK, Karaçok Dağı’ndan çekildi! Kontrol Irak ordusu ve Peşmerge’ye geçti Astsubaylardan 2027 bütçesi için çağrı “Ücret, tazminat ve emeklilik haklarımız güvence altına alınsın” Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın üzerinden geçerken Aliyev’i aradı: Zat-ı devletleri, kıymetli kardeşim! Seni ve halkını yürekten kutluyorum Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrı: Milletin vicdanına uygun yeni infaz ve ceza reformu şart Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı Reel sektöre müjde gibi destek! 50 milyar liralık dev finansman paketi piyasaya nefes aldıracak!
Gündem Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Gündem

Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

 

Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

 

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında

Gündem

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2525

Reisin dediği gibi adete bir cerrah misali gibi yandaşları ayırıp diğerlerini içeri atacağız diyor.....

Kurban

Bir iki kurban seçildi bakın östüne gidiyoruz süsü veriliyor. Liste vardı liste o nerede.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak
Dünya

Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak

Yunan basınındaki çıkan bir habere göre; Türkiye ve Pakistan, Hindistan’daki Müslümanları ayaklanmaya hazırlıyor. Ankara ve İslamabad’ın Hin..
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23