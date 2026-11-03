Sahtekarların tuzağı ortaya çıktı: Hileli zeytinyağında isim oyunu

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ise sorunun Ayvalık isminin haksız yere kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti. Bazı illerde bu işin yapıldığını ve aylık 2 bin ton gibi rakamlarla Ayvalık zeytinyağı adı altında satış yapıldığını duyduklarını belirten Aykut, şunları söyledi: "Ticaret odası olarak barkodlu ürün çıkarttık, coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını arzu ediyoruz. Ekstradan bunlarla savaşıyoruz ama yakalamamız çok zor oluyor. İnternetten satış yaptıkları için ağırlıklı olarak 'Ayvalık 4. kilometre' gibi ibareler kullanıyorlar. Gidiyoruz, bakıyoruz öyle bir firma yok. Telefon edip analiz raporunu istiyoruz, telefonlar yüzümüze kapanıyor. Yeri adresi belli olanlara avukatımızla beraber dava açıyoruz. Dijital pazarlama sitelerinde bir ara çok yaygındı, hamlelerimizden sonra epey azalmaya başladı. Ama fiyat makası çok açık olduğu için taklit ve tağşişin önüne maalesef tam anlamıyla geçemiyoruz." Tağşişe karşı uygulanan cezaların yetersizliğine dikkati çeken Aykut, "Devletimizden aslında yakalandıklarında çok daha ağır cezalar verilmesi lazım. Şu anda kesilen cezalar onların 1 ton yağdan kazandığı para kadar. Başka yaptırım olmadığı için o firmayı kapatıp başka bir firma açıyorlar. Geçenlerde duymuşsunuzdur, 50 küsur tane firma açmış adam. Ciddi bir yaptırım olsa, en azından yakalandıklarında ruhsat iptaliyle gitmeleri veya bir daha işletme ruhsatı verilmemesi ya da rakamların çok ciddi olması gerekir ki kimse buna yeltenemesin. Kesilen para cezaları, karıştırdıkları yağdan kazandıkları bedele denk geldiği için hiç önemsemiyorlar" diye konuştu.