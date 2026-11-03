Büyük operasyon: 151 kişi gözaltına alındı
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Yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 151 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olarak 39 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber operasyonda, yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 151 şüpheli gözaltına alındı. Dijital ağlardaki suç şebekelerine yönelik bu hamle, sanal kumarla mücadelede yeni bir döneme işaret ediyor.
MESAJLAŞMA GRUPLARINDAKİ YAPI DEŞİFRE EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dijital suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik takiplerde, çeşitli mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis organizasyonları kuran ve bu ağın altyapısında aktif rol alan şüpheliler tek tek belirlendi.
"AVCI" İLE NOKTA ATIŞI TESPİT
Operasyonun merkezinde yer alan yapay zekâ destekli AVCI projesi sayesinde şüphelilerin dijital ayak izleri sürülerek sanal bahis şebekesindeki konumları net bir şekilde haritalandırıldı. Eş zamanlı olarak 39 ilde düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, yetkililer vatandaşları siber tuzaklardan korumak adına bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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