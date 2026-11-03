Lira, Dolar, Euro ne ararsan var! İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul merkezli 3 ilde s sahte Türk lirası, ABD doları ile Euro paralarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte Türk lirası, ABD doları ile Euro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.