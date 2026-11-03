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Dünya Büyük skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı
Dünya

Büyük skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı

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Büyük skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gizli bir binada alıkonularak işkenceye maruz bırakıldığı belirtilen kişiler kurtarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da bu tür işkence merkezlerinin sayısının fazla olduğunu öne sürdü.

Kiev'in batısındaki Sofiyivska Borşçahivka kasabasında hareketli saatler yaşandı. Ukraynalı aşırı sağcı terör örgütü Azov Taburu'nun en az 14 kişiyi tuttuğu öne sürülen bir bina, emniyet güçleri ve protestocular tarafından basıldı.

Alınan bilgiye göre, binada tutulan kişilerin büyük çoğunluğunu zorla askere alınan erkekler oluşturuyor. Alıkonulanlar arasında bir de kürekle darbedildiği belirtilen 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu bildirildi.

Olaya tepki gösteren kalabalık, gözaltındaki yaklaşık 12 kişiyi taşımak için bölgeye gelen otobüsü devirmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen Ukrayna emniyetinin özel harekat birimi, göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Olaylar sırasında silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Muhafızları yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

 

Zaharova: Zelenskiy bunlara tutunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Zaharova, "Ukrayna'da bu tür işkencehanelerden çok var. Zelenskiy'in iktidarı tam olarak bunlara dayanıyor" açıklamasında bulundu.

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