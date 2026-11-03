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İSLAM 3 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

3 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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3 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (3 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٩)  كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُٓوا اٰیَاتِهٖ وَلِیَتَذَكَّرَ اُو????لُوا الْاَلْبَابِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(29) Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.

(Sâd Suresi, 38/29)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Âyete göre Allah Teâlâ peygamberine kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’i göndermiştir ki insanlar onu okuyup dinleyerek âyetleri üzerinde düşünsünler de doğru inanca ulaşmanın, erdemli ve yapıcı işlerle meşgul olmanın nihaî anlamda kendileri için tek kurtuluş yolu olduğunu anlasınlar.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 578

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

“Şüphesiz ben sizin günah işlemenizden daha çok, nimetlere şükretmemenizden korkuyorum. Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler öldürücü ve yok edicidir.”

Kaynak: Münavi, Feyzu'l-Kadir, V/253 

 

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