Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!

Saadet Partili Mehmet Atmaca'nın, bir şirketin yaşadığı sorunun çözümü için Bursa Milletvekili Refik Özen'e başvurduğunu ve Özen'in "tamamen iyi niyetle" ilgili makamlara aracı olduğunu belirterek yayınladığı kamuoyu açıklaması sosyal medyada adeta infilak etti. Atmaca'nın rüşvet iddialarını geçiştirme ve mevkidaşını aklama çabasına sert tepki yağdıran vatandaşlar, sergilenen bu tavrın kamuoyu vicdanını ağır şekilde yaraladığını dile getirdi.

"Böyle bir olaya göz yumup korumak en az rüşvet kadar kötü!"

Atmaca'nın mevkidaşını korumak adına yaptığı bu savunma sosyal medya kullanıcılarının sert eleştirilerine hedef oldu. Süleyman Dönmez isimli bir vatandaş paylaştığı tepkide, "Belki bu kişi gerçekten rüşvet yemeyen birisidir. Ama bu olay gerçekse siz ve o da kimin nasıl rüşvet aldığını çok iyi biliyorsunuzdur. Böyle bir olayı görüp de göz yummak, gizlemek ve hala yapanları korumak bence en az rüşvet almak kadar kötü" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

3 yıllık derin sessizliğe ve saklanan isimlere isyan!

Sosyal medyada yükselen tepkilerde vatandaşlar, olayda adı geçen ve rüşvet aldığı iddia edilen asıl vekilin isminin neden gizlendiğini ve neden zamanında yargıya başvurulmadığını sordu. "Anlatımından onun yardımcı olduğu anlaşılmış, esas rüşveti alan vekil ismi neden gizleniyor? O dönem neden suç duyurusu yapmadınız? Cevap vermeniz gereken bu" diyen vatandaşlar, mevkidaş kayırma refleksiyle hareket edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"Madem suç gördünüz neden sustunuz?" – Kamuoyu vicdanı cevapsız kalmadı!

Şirketin 2024 yılında halka arz olduğuna dikkat çeken Ali Çakır isimli kullanıcı ise, "3 yıldır neden sustunuz da şimdi ortaya çıktınız? Madem bir suç gördünüz bunu neden ilgili makamlara bildirmediniz?" sorularını yöneltirken, diğer kullanıcılar da delilsiz ve muğlak açıklamalar yapılmasına tepki gösterdi. Yaşanan skandalın ardından köşeye sıkışan Mehmet Atmaca'nın kamuoyuna ne yanıt vereceği ve iddiaların adli boyuta taşınıp taşınmayacağı merakla bekleniyor.