Büyük tehlike altındasınız! Telefonunda bunları yapmayanlar yandı

"Mümkünse cihaz sıfırlanmamalı, uygulamalar silinmemeli" İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sabri Erdemir de kullanıcıların bu duruma maruz kaldığında, dijital delillerin korunmasının önem taşıdığına dikkati çekerek, "Şüpheli mesajların ekran görüntüleri, gönderilen bağlantılar, telefon numaraları, para talep edilen banka hesap bilgileri varsa para transfer dekontları ve olayın gerçekleştiği tarih ile saat bilgileri muhafaza edilmelidir." dedi. Uzaktan erişim şüphesi bulunuyorsa cihazın internet bağlantısının kesilmesinin saldırganın devam eden müdahalesini sınırlandırmak ve dijital delillerin korunmasına yardımcı olmak açısından önemli bir tedbir olabileceğini söyleyen Erdemir, sadece mesajlaşma hesabının ele geçirildiği durumlarda internet bağlantısının kesilmesinin saldırganın farklı bir cihaz üzerinden hesaba erişimini engellemeyebileceğini vurguladı. Erdemir, bu gibi durumlarda cihaz güvenliği ile hesap güvenliğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şu önerilerde bulundu: "Mümkünse cihaz sıfırlanmamalı, uygulamalar silinmemeli ve mevcut kayıtların kaybolmasına neden olabilecek işlemlerden kaçınılmalıdır. Maddi kayıp yaşanması durumunda vakit kaybetmeden ilgili bankayla iletişime geçilerek şüpheli işlemin bildirilmesi ve para transferinin durdurulması veya geri alınmasına yönelik işlemlerin başlatılması talep edilmelidir. Bununla birlikte, mesajlaşma hesabı ele geçirilen kişilerin herhangi bir maddi kayıp yaşanmasa dahi ellerindeki dijital delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına veya emniyet ve jandarma birimlerine başvurarak durumu resmi olarak kayıt altına aldırmaları büyük önem taşımaktadır. Zira ele geçirilen hesaplar, saldırganlar tarafından ilerleyen süreçte farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle olayın gecikmeksizin yetkili makamlara bildirilmesi hem saldırının soruşturulmasına katkı sağlayacak hem de hesap sahibinin bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştirilebilecek eylemler karşısında daha önce mağduriyet yaşadığını ortaya koyabilecek önemli bir kayıt oluşturacaktır."