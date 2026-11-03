Büyük tehlike altındasınız! Telefonunda bunları yapmayanlar yandı

"Güncellenmesi gerçekleşmeyen cihazlardan kaynaklı" Gündüzgil, mesajlaşma hesaplarının ele geçirilmesinin belirli bir işletim sistemiyle sınırlı olmadığını ifade ederek, Android ve iOS kullanıcılarının da bu tür saldırıların hedefi olabileceğini belirtti. Son dönemde kendilerine özellikle iOS işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarının WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin başvurular geldiğini belirten Gündüzgil, "Bizlerin yapmış olduğu çalışmalarda da buradaki problemin iOS işletim sistemi güncellemesi gerçekleşmeyen/gerçekleştirmeyen cihazlardan kaynaklı olduğu görülmektedir." açıklamasını yaptı. Gündüzgil, WhatsApp Web, Telegram Desktop ve benzeri uygulamaların, kullanıcıların mesajlaşma hesaplarına bilgisayar üzerinden de erişebilmesini sağladığını hatırlatarak, bu özelliğin, hesap güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle güvenilmeyen bilgisayarlarda açık bırakılan oturumların, zararlı yazılımlar ve sahte QR kodları aracılığıyla gerçekleştirilen saldırıların, hesaplara yetkisiz erişim sağlanmasına neden olduğunu ifade eden Gündüzgil, "Kullanıcı telefonunda mesajlaşma uygulamasını normal şekilde kullanmaya devam ederken saldırgan farklı bir cihaz üzerinden hesaba erişebilmekte. Bu durum kullanıcı tarafından fark edilemeyebilir. Dolayısıyla kullanıcıların sadece telefonlarının değil, hesaplarına bağlı bilgisayar ve diğer cihazların güvenliğini de kontrol etmeleri gerekmektedir." diye konuştu.