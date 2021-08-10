Millî birliğe takoz hareketi

Yavuz Selim İstanbul

PKK’lı teröristler güneydoğu şehirlerimizde hendek kazdığında bir grup sözde aydın çıkıp sözde barış bildirisine imza atıyor. Zillet medyası, askerimiz Azerbaycanlı kardeşlerine destek verip Karabağ’daki Ermeni işgalini sonlandırdığında, “Türkiye Karabağ’a cihatçıları taşıyor, silah veriyor” yalanını yazıyor. Mavi Vatan projesinin en önemli ayağını oluşturan Libya’da darbecilere karşı meşru hükümete destek verildiğinde aynı zihniyet Libya tezkeresini engellemeye çalışıyor. STK temsilcileri ve hukukçular, her durumu fırsata çevirip Türkiye’nin değil hainlerin yanında yer alan Zillet İttifakı’nın alçaklığına sert tepki gösterdiler...

Milli birliğe hançer

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Ermenistan’a, İsrail’e, Amerika’ya, Yunanistan’a alkış tutup bu devlete kem gözle bakanlar, Türkiye’nin içine yerleşmiş Türkiye düşmanlarıdır. Bunlar ideolojileri ve görüşleri değişik bir platform olan, isimleri millet aslı zillet olan ittifakta toplanmışlardır. Ülkenin birlik ve beraberliğine hançer saplamak için her yolu deniyorlar” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 3 uçak 39 yangın söndürme helikopteriyle çok kısa zamanda bütün büyük yangınları kontrol altına aldığını belirten Şahin, şöyle devam ediyor: “Geniş kapsamlı baktığımız zaman PKK ile kol kola giren, Azerbaycan’daki zaferimize karalama yapanlar, Libya’da Akdeniz sahasında mavi vatan davasını akim bırakmak isteyenler, hükümeti yurt dışında nasıl küçük düşürüp devirebiliriz diye hayaller içerisine girmişlerdir. 2023’te oy kullanacak genç kardeşlerimiz ellerini vicdanına koyup bu milleti bize teslim eden binlerce şehidin emanetiyle beraber vatanın bölünmez bütünlüğüne, Türkiye’ye ve Cumhur İttifakı’na sahip çıkmalıdırlar.”

‘İblisin çocukları’na aman yok

Murat Şahin, şöyle devam etti: “Azerbaycanlı kardeşlerimize kadar laf edecek kadar alçaklaşan bu zilletçilere geçit vermeyecek bir gençlik, bir millet vardır. Elhamdülillah ülkemiz çok kısa zamanda yangını kontrol altına almış ve bütün dünyaya karşı devletin gücünü göstermiştir. PKK’nın orman yangınlarından sorumlu olan Ateşin Çocukları denilen iblisin uşaklarına inşallah bir daha fırsat verilmeyecektir. Erdoğan’ın arkasında çelik gibi durmaya devam edeceğiz.”

Fitne yuvalarına set çekilsin

Türk Tabipleri Birliği gibi meslek kuruluşlarının ismindeki ‘Türk’ ibaresinin kaldırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Tabiplerimize hiçbir faydalı olmayan bu tür kuruluşlar, Türkiye’nin karşısında yer alan hasımlarının yan kolu gibi faaliyet sürdürmektedir. Bu zamana kadarki kritik süreçlerde yaptıkları gibi aynı yalanları ve ihanetleri gerçekleştirememeleri için bunlar ya kapatılmalı ya da ıslah edilmelidir.”

Yangın dönemindeki yalan furyasına sert çıkan Avukat Said Nursi Omaç de, şunları ifade etti: “Yaz aylarında sıcaklığın artması ile gözlerin tatil yörelerine dönmesi ve ülkemizdeki hain PKK örgütünün de artık ülkemizde şehitler verdiremediğinden sebeple son çırpınışlarını gerçekleştirdiği ve orman yangınlarını maalesef çıkardığı anlaşılmaktadır. Hal böyleyken devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek yangını söndürme noktasında mücadele yürütürken hala kirli bir siyaset yürüterek ülke ve millet düşmanlığı yapanlar olduğu görülmektedir. Bu kişilerde milli bilincin yerleşmediği gibi bir de millete ve ülkenin imajına maatteessüf düşman bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir.”

Devlete düşman, topluma zarar

Eleştiri adı altında devlet millet düşmanlığı yapanların toplumsal barışa zarar verdiğini vurgulayan Omaç, şöyle devam etti: “Ülkemizin değerleriyle ve milletimizin vatansever duygularıyla hemhal olmayan ve hatta maalesef düşman olan bazı akademisyenler ve kurumlar hiçbir güçlü ülkede nasıl karşılık görmüyorsa ve hatta ilgili kurumlarda, statülerde barındırılmıyorsa ülkemizde de barındırılmamalıdır. Çünkü bu tarz kişiler ülkemizin toplumsal barışa zarar vermektedir.”

Eleştiri değil suç

Yapılanlara karşı hukuk çağrısı yapan Avukat Said Nursi Omaç, sözlerini şöyle noktaladı: “Eleştiri sınırlarını aşarak ülke ve millet düşmanlığı yapan kişi ve kurumlar TCK 301. Maddede karşılığını bulan Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan cezalandırılmalıdır.”

