Milli aşçıların şeker hamurundan heykelleri CNR EXPO'daki fuarda sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, dünya çapında ödül aldıkları şeker hamurundan heykelleri yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı CNR Food İstanbul Fuarı'nda sergileyecek.



CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül'de CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu'na (TAFED) bağlı Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, CNR Food İstanbul Fuarı'nda, tüm meziyetlerini gözler önüne serecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı fuarda sergilenecek.

Fuarın son gününe kadar tüm ziyaretçilere açık olacak sergi kapsamında ayrıca, hem çocuklar hem de yetişkinler için 4-6 Eylül'de ve 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde heykel sanatının incelikleri aktarılacak.

CNR Food İstanbul Fuarı, Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek "7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri" etkinliğine de ev sahipliği yapacak.





- 90 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefleniyor





CNR Food İstanbul, 80 bin metrekare alanda organize edilecek.

Aralarında Polonya, İngiltere, ABD, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukrayna, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, KKTC, Arnavutluk ve İtalya'nın da bulunduğu 90 ülkeden alıcıların katılacağı fuarı, yerli ve yabancı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.