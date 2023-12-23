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Ekonomi Milletvekili Kurt'tan dikkat çeken SGK açıklaması
Ekonomi

Milletvekili Kurt'tan dikkat çeken SGK açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-23 02:35:00 -
Milletvekili Kurt'tan dikkat çeken SGK açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, sosyal güvenlik açığının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının 2002'de yüzde 2,2 olduğunu, bu oranın 2022'de yüzde 0,26'ya düştüğünü bildirerek, şöyle konuştu:

"Sosyal Güvenlik Kurumunun performans göstergesi olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,9 iken 2022 yılında yüzde 76,1 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 74,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2023 yılı sonunda yüzde 95 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Çalışma hayatında uygulanan politikalarla istihdam ve iş gücüne katılım oranları arttığı gibi nitelikli insan kaynağı oluşturmaya da gayret edilmekte, sosyal güvenlik yaygınlaştırılmaktadır."

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