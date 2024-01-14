Milletvekili Ali Şahin’den Epstein tepkisi: Aşağılık bir komplo filmi ve oyunu sahnelenmekte

Gastronominin başkenti Gaziantep’in tanıtımı için ABD’li bir oyuncuya gönderilen 1 tepsi baklavadan ürerinden Fatma Şahin için iğrenç Epstein senaryosu üretildiğini belirten Milletvekili Ali Şahin, Hollywood senaristlerine bile taş çıkartacak aşağılık bir komplo filmi ve oyunu sahnelendiğini ifade etti.

Şahin: Aşağılık bir komplo filmi ve oyunu sahnelenmekte

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazi şehrimizin gastronomi iddiasını ortaya koymak ve vizyonunu tanıtmak için ABD’li bir oyuncuya gönderilen 1 tepsi baklavadan bir yığın iğrenç Epstein senaryosu üretmek Hollywood senaristlerine bile taş çıkartacak aşağılık bir komplo filmi ve oyunu sahnelemektir.” İfadelerini kullandı.

Çetin: Tam anlamıyla ahlaksızlıktır

Duruma sert tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Murat Çetin de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gastronomi kenti Gaziantep’imizin, iddialı yanını tanıtmak için ABD’li bir oyuncuya ikram amaçlı gönderilen bir tepsi baklava üzerinden bir yığın iğrenç Epstein senaryosu kurgulamak, üretmek kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlıktır. Yalan dünyayı dolaşırken, Hakikat klavye şövalyeleri tarafından yargısız infaz ediliyor. Unutulmasın; Allah sabredenlerle beraberdir.” ifadelerini kullandı.

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