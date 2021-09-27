Milletin gözbebeği imam hatiplerden öğrenciler de veliler de memnun!

İmam hatip okullarının başarısı ve toplumun ilgisi her geçen yıl daha da katlanırken bu yıl lise tercihi yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu imam hatip ortaokullarını ve liselerini seçti.

Toplumun manevi alandaki en önemli ihtiyacını karşılayan imam hatip okulları geçmişten günümüze birçok defa darbe almış olsa da, katsayı adaletsizliğinin kalkması, orta kısımların yeniden açılması ve anayasal güvence altına alınmasa da başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla birlikte imam hatip okulları ve öğrencilerinin başarı oranı dikkat çekiyor.

1924 yılında kurulan imam hatip okullarına ilk kilit 1930’da vurulmuş ve Türkiye’de önemli ölçüde din görevlisi açığı oluşmuştu. Bu açığı kapatmak için 1951 yılında imam hatipler tekrar açılmıştı ve 1970’li yıllara doğru imam hatip okullarını açmak zorlaştırılmıştı.

1972’de tüm imam hatipler genel liseye dönüştürülmüş, 1974’te de yeni imam hatip liseleri açılmıştı. Daha sonraki yıllarda Anadolu imam hatip liseleri kurulmaya başlanmıştı. 1990’lı yıllara gelindiğinde imam hatip okulları Türkiye’nin en başarılı okulları haline gelmiş ve binlerce öğrenci ise bu okullarda geleceğine yön vermişti.

Ancak 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararla imam hatipler tarihinin en büyük darbesini almıştı. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiği dönemde imam hatip ortaokulları kapatılmıştı.

Ardından 1998’de katsayı uygulamasıyla imam hatip ve meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişi engellenmiş, bir nesil üniversite öğrenim hakkından ya vazgeçmek zorunda kalmış ya da istemedikleri bölümleri tercih etmiş ve binlerce öğrenci mağdur olmuştu.

İmam hatiplilerin zor yılları 2010 yılında katsayı uygulamasının eşitlenmesiyle sona ermiş ve ardından 2012 yılında çıkarılan yasayla imam hatip ortaokulları yeniden açılmıştı.

Katsayı adaletsizliğinin kalkması ve yasal güvence altına alınmasa da başörtüsü yasağının sona ermesi ile son yıllarda imam hatip lisesi mezunlarının YKS'den ve imam hatip ortaokul mezunlarının LGS’de aldıkları yüksek puanlarla büyük bir başarı elde ediliyor.

Son yıllarda imam hatip okullarına talep ciddi anlamda artarken, imam hatip öğrencilerinin başarısı da göz dolduruyor. Akademik alandaki başarılarıyla da gelecek için büyük ümit veren imam hatip okulları ve öğrencilerinin bu başarısı kimi çevreleri rahatsız ediyor.

Bazı kesimler tarafından imam hatip okullarının varlığından ve verilen eğitimlerden rahatsız olunsa da bu okullarda eğitim gören öğrenciler, okullarında aldıkları eğitimden memnun olmakla birlikte imam hatip öğrencisi olmaktan da büyük bir gurur duyuyorlar.

Şehitkamil ilçesindeki Mütercim Asım İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, imam hatip okulunda eğitim gördükleri için çok mutlu olduklarını söylediler.

Hem dini hem de akademi anlamda aldıkları eğitimden memnun olan öğrenciler, akranlarında imam hatip okullarında eğitim almalarını tavsiye ettiler.

İmam hatip okulu öğrencisi olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Ebrar Bozkurt, imam hatip okulu öğrencisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

“İmam hatip okulunda notlarım düzeldi”

Okulunda verilen eğitimden memnu olduğunu belirten Bozkurt, “Okulumuzda hem Kur’an-ı Kerim dersi alırken hem de matematik eğitimi alabiliyoruz. Düz okuldan imam hatip okuluna geçtim. Düz okulda sadece akademi dersler veriliyordu. Fakat dini dersler verilmiyordu. Derslere de pek fazla ilgi gösterilmiyordu. İmam hatip okulunda hocalarımız hem dini hem de akademik anlamda büyük ilgi gösteriyorlar. İmam hatip okulunda notlarım düzeldi ve hem de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Okulumuzdan mezun olan birçok arkadaşımız fen lisesini kazandı. Ben de fen lisesini kazanmak istiyorum. İmam hatip okulları sade dini ders verilen bir okul değil, akademik derslerde yeterince veriliyor.” dedi.

“İmam hatip öğrencisi olduğum için çok mutluyum”

İmam hatip okulunda eğitim görmenin çok güzel ve faydalı olduğunu ifade eden ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Sevimgül Çarkamlı da, “Önceden imam hatiplere karşı önyargılıydım. çünkü imam hatip okullarında sadece dini dersler verildiğini düşünüyordum. İmam hatip okulunda eğitim görmeye başlayınca gerçeğin böyle olmadığını gördüm. İmam hatip okullarında normal düz okuldan daha iyi eğitim var. Hem dini hem de akademik derslere çok önem veriliyor. İmam hatip öğrencisi olduğum için çok mutluyum. şu an daha iyi Kur’an-ı Kerim okuyorum, derslerim daha iyi oldu ve hocalarımız bizimle daha iyi ilgileniyorlar. Normalde böyle olacağını düşünüyordum ama şu an daha iyi bir öğrenci oldum ve notlarımda yükseldi. Dinimiz olan İslam'ın öğretildiği okulda eğitim görmek çok güzel daha güzel. İmam hatip öğrencisi olmak ayrıcalıktır. Çünkü dinimiz İslam’ı daha iyi öğreniyoruz. İmam hatip okulunda kendimizi gerçekten daha huzurlu buluyoruz. İmam hatip okulunda eğitim gördüğümden dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hem dini hem de akademik açıdan kendimizi geliştiriyoruz”

İmam hatip okulu öğrencisi olduğu için hem kendisinin hem de ailesinin mutlu olduğunu ifade eden ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Hamza Yılmaz ise şunları söyledi:

“İmam hatip okulu öğrencisi olduğum için çok mutluyum ve imam hatibe geldiğim için gururluyum. Hem dini hem de akademik açıdan kendimizi geliştiriyoruz. Hocalarımızda bu konuda bize iyi eğitim veriyorlar. Düz okulda eğitim görürken Kur'an-ı Kerim'i bilmiyordum. İmam hatip okulunda eğitim görmeye başladığımda Kur'an-ı Kerim'i öğrendim, notlarımda yükseldi. Şu anda birçok sureyi ezbere biliyorum.”

“İmam hatip öğrencisi olduğum için çok mutluyum”

İmam hatip okulunda aldığı eğitimden çok memnun olduğunu belirten ortaokul öğrencisi 6’ıncı sınıf Mehmet Kaplan da, “İmam hatip öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Mütercim Asım İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencisi olduğum için ayrıca çok mutluyum. Okulumuzda akademik derslerin dışında Kur'an-ı Kerim, siyer ve diğer dini dersleri de görüyoruz. Öğretmenlerimize bize verdikleri değerden dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin bize faydası çoktur. Düz okuldan gelirken hiçbir dua ve Kur'an-ı Kerim’i bilmiyordum. İmam hatip okulunda eğitim görmeye başladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i ve diğer dini bilgiler öğrendim.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İLKHA