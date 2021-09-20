Milleti aptal yerine koyuyorlar! Solak kafadan evlere şenlik benzetme

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet gazetesinin 'Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir' haberine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Burada çok açık bir çarpıtma yapıyorlar. Kendilerini akıllı sanıp milleti aptal yerine koyuyorlar. Hukuk devletinin gereği kararların Resmi Gazete’de yayınlanmasıdır. Ama gizli bir görevi Resmi Gazete’de yayınlayamazsınız. Çünkü gizli güçlerde bunu takip ediyor. Müyesser Yıldız, Libya’ya giden Türk yetkilileri ayrıntılarıyla haberleştirip ‘Mezarları bile yok’ diyerek Odatv tarafından verdi. Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Sorun bakalım Cumhurbaşkanlığa böyle bir dava açabilir mi? Anayasada hüküm var. Hükmü kaldırıp Cumhurbaşkanını ifadeye mi çağıracaksınız? O zaman hukuk cahili olursunuz. Köşelerinde yazanlara bir sorun bakalım, böyle dava açılabilir mi? Dolayısıyla kendilerinin yaptığı ile Resmi Gazete arasında dağlar kadar fark var. Şeffaf devletinin gereğidir şu an Resmi Gazete’de verilen bilgiler. Ve o bilgiler içerisindekilerin hiçbiri gizli bilgi değil" dedi.