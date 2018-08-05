Millet memleket sevdasında CHP koltuk kavgasında

AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemize çağ atlattıran prestij projelerini hayata geçirdiği süreçlerde, kendini Türkiye’yi yönetmeye namzet gören CHP’de ise suni gündemlerle toplumu meşgul ediyordu. Başkan Erdoğan’ın 100 günde gerçekleşecek 400 devasa projeyi halka tanıttığı saatlerde, CHP içerisinde kurultay kavgası devam ediyordu. Dünyanın en uzun 4. Köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün yapıldığı süreçte de, CHP’nin içerisinde Atatürk posterini yere indiren milletvekili vardı.

BOŞ PARTİ!

Dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldığı dönemde ise CHP’nin gündeminde ise Anıtkabir’de yapılan çocuk parkı vardı. Avrasya Tüneli’nin açıldığı dönemde ise CHP, Rize Meydanı’nda bulunan Atatürk büstünün başka bir yere taşınması vardı. Türkiye’nin ilk nükleer santralinin temelinin atıldığı süreçte ise CHP yönetimi Erdoğan’ın kıyafetlerini eleştiriyordu. Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde devasa projelerle çağ atlarken, sözde Türkiye’yi yönetmeye namzet CHP ise koltuk kavgaları ve suni gündemlerin pençesinde kıvranıyor. Başkan Erdoğan önceki gün görkemli bir törenle sadece 100 günde hayata geçirecekleri 400 projenin müjdesini verirken CHP yönetimi ise kurultay tartışmalarının içerisinde debeleniyordu. AK Parti’nin devasa projeleri hayata geçirerek millete umut vadettiği süreçler de ise CHP yönetimi suni gündemlerle halkı oyalıyordu. Dünyanın en uzun 4. Asma Köprüsü olan ve İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü’nün yapıldığı ve açılmaya hazırlandığı süreçte CHP’nin en önemli gündem maddesi parti içinden bir vekilin Atatürk posterini duvardan indirmesiydi.

YAPMA DEĞİL YIKMA DERDİNDE

Dünyanın en geniş köprüsü olan ve üzerinden raylı sistem geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü milletimizin hizmetine sunulduğu dönemde de CHP’de suni bir gündemle uğraşıyordu. İstanbul; Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün heyecanını yaşarken, CHP’nin en önemli gündem maddesi Anıtkabir’de yapılan çocuk parkının kaldırılmasıydı. AK Parti eser siyasetine tam gaz devam ederken, CHP yönetimi Anıtkabir’de yıktırdığı çocuk parkının gururunu yaşıyordu.

UCUZ MUHALEFET

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek beş babayiğidini açıkladığı günlerde, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye’nin terörle mücadele politikasını eleştiriyordu. Halka hiçbir şey vadedemeyen CHP zihniyeti bu tarz yöntemlerle Türkiye’nin devasa projelerini gölgelemeye çalışılıyordu. Türkiye’yi nükleer güç yapacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atıldığı süreçte de CHP’de değişen bir şey yoktu. Türkiye adım adım barışçıl bir nükleer güç olurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Erdoğan’ın askere destek vermek için giydiği kamuflaj kıyafetlerini eleştirmek gibi güdük bir siyaset güdüyordu.