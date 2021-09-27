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Gündem Millet İttifakı'nın ortak adayı belli oldu
Gündem

Millet İttifakı'nın ortak adayı belli oldu

Gazeteci Can Ataklı Youtube kanalından yaptığı yayında Millet İttifakı'nın ortak adayının İlhan Kesici olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 09:37:00 - 2021-09-27 09:40:10

Milliet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor.

Can Ataklı YouTube kanalından yaptığı yayında, sürpriz bir iddiada bulundu. Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak adayının İlhan Kesici olduğunu belirtti.

''Üzerinde anlaşılan aday İlhan Kesici"

Ataklı açıklamasında, '' Üzerinde anlaşılan aday İlhan Kesici. Kesici'yi ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' iddiasında bulundu.

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Yorumlar

Selma demir

Aman bizimde derdimşz zillet itifakının adayı değil ne halt ettikleri umrumuzdan değil. ABD ile bir birine geçmişler zaten Türkiyenin bidonları
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