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Gündem Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi
Gündem

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partililerin tepkisine neden olan 8 Mart paylaşımını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 13:33:00 - 2021-03-12 13:56:25
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'de büyük tepkilere neden olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tweet'ine ilişkin olarak, "Anladığım şu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı Akşener ve İmamoğlu kıyasıya çarpışmakta" yorumunu yaptı.

İmamoğlu yazısında, "Hiç lafı uzatmaya, uzun analizlere, sözü dallandırıp budaklandırmaya falan gerek yok. Ekrem İmamoğlu’nun... Meral Akşener ve Pervin Buldan’lı tweet’iyle ilgili olarak benim anladığım şudur: Millet ittifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu anda iki isim kıyasıya çarpışmakta. O iki isimden biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Meral Akşener. 'Peki bir Abdullah Gül vardı, ona ne oldu?' diye soracak olursanız... 'Bir seçenek olmaktan çıkmış görünüyor' derim." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Bay  

Kim olursa olsun  
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İlhami baba

İkisinden de ........,...albirini vur ötekine
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