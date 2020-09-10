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Ekonomi Milipol Katar, Kovid-19 nedeniyle Mart 2021’e ertelendi
Ekonomi

Milipol Katar, Kovid-19 nedeniyle Mart 2021’e ertelendi

Civipol Üst Yöneticisi ve Milipol Fuar Başkanı Préfet Yann Jounot : - "Ülkeler tarafından Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uluslararası seyahate getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu kararı almamız zorunlu hale geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:14:49 -
Milipol Katar, Kovid-19 nedeniyle Mart 2021’e ertelendi

İSTANBUL (AA) - Milipol Katar 2020, tüm dünyada ve Katar’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Mart 2021 tarihine ertelendi.

Milipol Katar açıklamasına göre, ekim ayında yapılması planlanan Milipol Katar, 15-17 Mart 2021 tarihleri arasında Doha’da gerçekleştirilecek.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) 15-17 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak fuara, 200'den fazla katılımcı ile 8 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Etkinliğe katılım için websitesi üzerenden online kayıt yapılabilecek.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani'nin himayesinde gerçekleştirilen etkinlik, Katar merkezli İçişleri Bakanlığı tarafından Paris merkezli uluslararası etkinlik organizatörü Comexposium ortaklığında düzenleniyor. GIE Milipol, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın teknik uygulayıcısı Civipol tarafından yönetiliyor.

Milipol Qatar 2021, koronavirüs pandemisinin ardından artan ülke güvenliği ile sağlık ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler nedeniyle hızlı bir dönüşüm geçiren Orta Doğu güvenlik pazarına açılan bir pencere olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Civipol Üst Yöneticisi (CEO) ve Milipol Fuar Başkanı Préfet Yann Jounot, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılacakları planlamak üzere ortakları ve kamu yetkilileri bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkeler tarafından Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uluslararası seyahate getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu kararı almamız zorunlu hale geldi." ifadelerini kullandı.






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