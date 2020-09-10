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Ekonomi Migros'tan "Migros Ev Lezzetleri" markası
Ekonomi

Migros'tan "Migros Ev Lezzetleri" markası

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:35:12 -
Migros'tan "Migros Ev Lezzetleri" markası

İSTANBUL (AA) - Migros, Türk mutfağının en sevilen 22 yemeğini "Migros Ev Lezzetleri markası altında hazır ev yemeği olarak müşterilerine sundu.

Migros açıklamasına göre, Migros, kurduğu "Migros Ev Lezzetleri" markası ile sunduğu birbirinden leziz, taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ev yemekleri menüleriyle yemek pişirmeye zamanı olmayan ancak sofralarına güvenilir gıda koymak isteyenlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

"Migros Ev Lezzetleri"nin menüsünde, mevsimine göre en taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan sebze yemeklerinin yanı sıra ezogelin çorbadan karnıyarık yemeğine, tas kebabından limonlu cheesecake'e kadar en çok tercih edilen lezzetler yer alıyor. Menüde ayrıca, tavuklu wrap, hindi fümeli sandviç ve sebzeli wrap gibi hızlıca ayaküstü veya ofiste yenilebilecek ürünler de bulunuyor.

Evde yapılan lezzette ve özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak hazırlanan yemeklerin etleri Migros'un taze et üretim üssü Miget'ten, sebzeleri ise "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında en kaliteli ürünleri yetiştiren Migros çiftçilerinden temin ediliyor. Mevsiminde ve taze olarak elde edilen ürünler, baş şef Umut Reçber'in özel tariflerine göre, hiçbir koruyucu madde katkısı olmadan pişiriliyor.

İçerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi olmadan, en taze şekilde sunulan ve 5 gün raf ömrü bulunan yemekler, üretimden hemen sonra gaz ilavesiz olarak paketleniyor. Soğuk zincir dahilinde taşınan ürünler Migros mağazalarında, "Migros Ev Lezzetleri" için hazırlanan özel soğuk reyon dolaplarında satışa sunuluyor. Günlük olarak tazelik kontrolü yapılan ürünler, Migros mağazalarından satın alınabilirken, Migros Sanal Market ve Migros Hemen hizmetleri üzerinden de adrese sipariş verilebiliyor. Ürünler, buz akülü çantalar içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.

Migros'un sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırladığı yemekleri, tavada 4-5 dakika, mikrodalga fırında 3 dakika, benmari yöntemi ile kaynayan suyun içerisinde 5 dakika ısıttıktan sonra sofraya koymak mümkün.

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