  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft’tan son çağrı! Destek süresi sonlanıyor
Teknoloji

Microsoft’tan son çağrı! Destek süresi sonlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-25 16:50:45 - 2024-05-25 16:50:44
Microsoft’tan son çağrı! Destek süresi sonlanıyor

Windows 10 için destek süresi sonlanıyor. Microsoft, kullanıcıların yakında Windows 10 güncellemesi almayacağını söyledi.

Microsoft, kullanıcıları Windows 11 çağırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Windows 10 desteğinin çok yakında biteceğine dikkat çeken bir sayfa hazırladı. Şirket, işletim sisteminin güncellenmeyeceğini söyleyerek daha net uyarılarda bulunuyor.

Windows 10 için destek süresi sonlanıyor

Microsoft’un ana sayfasında artık Windows 7, 8.1 ve 10 için üç ana sekme bulunuyor. Bu sekmelerde işletim sistemlerinin desteğinin ne zaman kesileceği ve diğer ayrıntılar yer alıyor. Windows 7 ve 8.1 halihazırda güncelleme almıyor. Windows 10 ise 14 Ekim 2025’ten itibaren desteklenmeyecek.

Bu tarih, işletim sisteminin güvenlik güncellemeleri ve teknik yardımı için son gün olacağı anlamına geliyor. Windows 10 bilgisayarlarda çalışmaya devam edecek, ancak yeni özellikler ve güvenlik paketlerinin sunulmayacağını hatırlatalım.

Microsoft, destek sonrası güvenlik endişelerini gidermek için cihazların Windows 11’e yükseltilmesini tavsiye ediyor. Bu kapsamda kullanıcılara verilerini ve hesaplarını Windows 10’dan yeni işletim sistemine nasıl taşınacağını detaylı şekilde anlatıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan işletmeler için desteğin devam edeceğini belirtelim. Şirketlere ücretli abonelik satarak güvenlik güncellemesi sağlayan Microsoft, işletme bilgisayarlarının da Windows 11’e geçmesini tavsiye ediyor.

Yine de bazı kullanıcıların Windows 10’da kalacağını kabul eden Microsoft, herhangi bir sorun olmaması için dosyaların OneDrive’a yedeklenmesini öneriyor. Uygulamaların da yakın zamanda Windows 10 için desteği bırakması mümkün görünüyor.

Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede
Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Teknoloji

Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Çip üretiminde trilyonluk pastadan pay kapma: Özel bir çip üzerinde çalışıyor
Çip üretiminde trilyonluk pastadan pay kapma: Özel bir çip üzerinde çalışıyor

Teknoloji

Çip üretiminde trilyonluk pastadan pay kapma: Özel bir çip üzerinde çalışıyor

Teknoloji düellosu: ABD ve Çin kavgaya tutuştular: Çip rekabeti...
Teknoloji düellosu: ABD ve Çin kavgaya tutuştular: Çip rekabeti...

Dünya

Teknoloji düellosu: ABD ve Çin kavgaya tutuştular: Çip rekabeti...

Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük
Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Teknoloji

Google’dan teknoloji dünyasını şaşırtan yapay zekalı AR gözlük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23