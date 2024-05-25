Microsoft’tan son çağrı! Destek süresi sonlanıyor

Microsoft, kullanıcıları Windows 11 çağırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Windows 10 desteğinin çok yakında biteceğine dikkat çeken bir sayfa hazırladı. Şirket, işletim sisteminin güncellenmeyeceğini söyleyerek daha net uyarılarda bulunuyor.

Windows 10 için destek süresi sonlanıyor

Microsoft’un ana sayfasında artık Windows 7, 8.1 ve 10 için üç ana sekme bulunuyor. Bu sekmelerde işletim sistemlerinin desteğinin ne zaman kesileceği ve diğer ayrıntılar yer alıyor. Windows 7 ve 8.1 halihazırda güncelleme almıyor. Windows 10 ise 14 Ekim 2025’ten itibaren desteklenmeyecek.

Bu tarih, işletim sisteminin güvenlik güncellemeleri ve teknik yardımı için son gün olacağı anlamına geliyor. Windows 10 bilgisayarlarda çalışmaya devam edecek, ancak yeni özellikler ve güvenlik paketlerinin sunulmayacağını hatırlatalım.

Microsoft, destek sonrası güvenlik endişelerini gidermek için cihazların Windows 11’e yükseltilmesini tavsiye ediyor. Bu kapsamda kullanıcılara verilerini ve hesaplarını Windows 10’dan yeni işletim sistemine nasıl taşınacağını detaylı şekilde anlatıyor.

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Öte yandan işletmeler için desteğin devam edeceğini belirtelim. Şirketlere ücretli abonelik satarak güvenlik güncellemesi sağlayan Microsoft, işletme bilgisayarlarının da Windows 11’e geçmesini tavsiye ediyor.

Yine de bazı kullanıcıların Windows 10’da kalacağını kabul eden Microsoft, herhangi bir sorun olmaması için dosyaların OneDrive’a yedeklenmesini öneriyor. Uygulamaların da yakın zamanda Windows 10 için desteği bırakması mümkün görünüyor.