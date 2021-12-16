Microsoft çalışanlarının maaşları dudak uçuklatıyor

Bill Gates’in kurucusu olduğu ABD'li teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı.

Microsoft her ne kadar maaşları açıklamasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

İşte bu verileri inceleyen Business Insider, Microsoft çalışanlarının ortalama maaşlarını ortaya çıkardı.

Microsoft çalışanları, maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti.

Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı.

Aylık yaklaşık 650 bin TL alan mühendis var

Sızan Microsoft elektronik tablosundaki 600'den fazla çalışan; Azure, Office ve Windows dahil olmak üzere şirket genelindeki iş birimlerinde mühendis olarak tanımlandı.

Veriler, yazılım mühendislerinin yılda ortalama 185 bin dolar (aylık yaklaşık 240 bin TL) kazandığını gösterdi. En yüksek kazanç grubundaki mühendislerin ise yıllık maaşlarının 500 bin dolara (aylık yaklaşık 650 bin TL) kadar çıktığı görüldü.

Bununla birlikte, giriş seviyesi mühendislerin 132 bin 900 dolardan (aylık yaklaşık 175 bin TL), kıdemli mühendislerin maaşları ise 217 bin dolardan (aylık 285 bin TL) başlıyor. Microsoft'un üst düzey yöneticileri geçen yıl 250 bin dolara (aylık 330 bin TL) varan maaşlar aldı.