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Dünya Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili tepki çeken sözler
Dünya

Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili tepki çeken sözler

Akdeniz'de gerilimi tırmandıram Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah bir çıkışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:22:00 - 2020-09-04 12:30:45
Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili tepki çeken sözler

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan rahat durmayarak Mısır ile benzer bir anlaşmaya imza attı. Sözde anlaşmanın herhangi bir hukuki tarafı bulunmuyor. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Akdeniz ve Ege’de meşru faaliyetlerini devam ettiriyor.

Bölgedeki kritik gelişmeler sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten küstah bir açıklama geldi.

Kiryakos Miçotakis, açıklamasınında, Türkiye’nin tehdit vari adımlar attığını öne sürerek, ‘Türkiye bu politikasından bir an önce vazgeçmeli’ diyerek gerilimi tırmandıracak bir çıkış yaptı.

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Yorumlar

abdrhman

afkur gavur yunan afkur hoooşşşşşşttttttttttt
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Eyup

Türkiye boşuna bekleyip zaman kaybediyor. Derhal vurmaya başlayın.
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