Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili tepki çeken sözler

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan rahat durmayarak Mısır ile benzer bir anlaşmaya imza attı. Sözde anlaşmanın herhangi bir hukuki tarafı bulunmuyor. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Akdeniz ve Ege’de meşru faaliyetlerini devam ettiriyor.

Bölgedeki kritik gelişmeler sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten küstah bir açıklama geldi.

Kiryakos Miçotakis, açıklamasınında, Türkiye’nin tehdit vari adımlar attığını öne sürerek, ‘Türkiye bu politikasından bir an önce vazgeçmeli’ diyerek gerilimi tırmandıracak bir çıkış yaptı.

Yunan çıldıracak

Türkiye, Libya ile gerçekleştirdiği deniz yetki anlaşması sonrası resmen sahaya iniyor. Bölgede doğalgaz ve petrol araması yapılacak

NATO'yu yalanladılar

Atina yönetimi dün NATO'nun Türkiye-Yunan ortak görüşme açıklamasını yalanladı.