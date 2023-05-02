Miçotakis'ten Koç'a 200 milyon avro

TAHSİN HAN

Geçmişte darbeden kaçan babasına Türkiye’nin evsahipliği yapmasına rağmen azılı bir Türk düşmanı olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Koç grubuyla çıkar ilişkisi ortaya çıktı.

Yunan newsbreak sitesi, 21 Mayıs’taki genel seçimler öncesi Miçotakis’in Rahmi Koç ile yakın ilişkisini ve Yunan Başbakanının milyonlarca doları kendisine nasıl verdiğini “tüm zamanların en büyük skandalı” diyerek manşetten verdi.

“Mitsotakis, Türk şirketini yüz milyonlarla finanse etti!” manşetini atan Yunan sitesi, Rahmi Koç’un Miçotakis’in yakın dostu olduğunu da belirterek haberde şu ifadelere yer verdi: “Tüm zamanların en skandal vakalarından biri, Türk iş adamı Rahmi Koç’a ait bir şirketin AB Kurtarma Fonu’ndan finanse edilmesidir. Ama bir Türk yatırımcının Yunanistan’daki yatırımını güçlendirmek için Kurtarma Fonu’nu ve Yunan kamu garantisi ile Yunan bankalarından kredi fonları ile nasıl başardık?

Kiryakos Miçotakis’in de aktif olarak yer aldığı olayın düğümü 6 Haziran 2018 Çarşamba günü çözülmeye başlamış gibi görünüyor...”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde ayrıca “Panama tarzı şapkalı, mavi (83 yaşında) aynalı gözlüklü, yazlık keten mavi ceketli ve buna uygun turuncu cep mendili ve kravatlı gizemli en zengin Türk iş adamı o Çarşamba sabahı eskort eşliğinde büyük bir ciple bir siyasetçiyle görüşmek için Atina’daki Meclis’e gitti. Parlamento’daki siyasi ofisinde kendisini bekleyen Kiryakos Miçotakis, Merkel’le de görüşeceği Münih’teki EPP oturumu için yola çıkmadan kısa bir süre önce Koç’la başbaşa görüştü. Dünyanın en güçlü 50 iş adamı arasında yer alan Koç Topluluğu’nu 10 milyar dolarlık servetiyle yöneten Rahmi Koç, Miçotakis’le görüştü, ancak aralarında ne konuşulduğu açıklanmadı...”

Belgelerle ortaya konuldu

Yunan sitesi, o dönemde Yunan basınında çıkan küçük haberi de alıntılayarak, “Peki Türk milyarder Miçotakis’ten ne istedi? Koç’un Kiryakos Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis’i çok iyi tanıdığını ve Miçotakis’le de dost olduğunu öğrendik. Miçotakis’le araba kiralama alanında aktif bir şirketi satın almak için görüştüğü yazılmış. Ancak 5 yıl sonra hakikatın ne olduğunu ortaya çıktı. Miçotakis, AB Kurtarma Fonu’ndan 8 turistik işletme için fon sağladı.

Bu 8 şirket Kurtarma Fonu’ndan sağlanan ilk finansman partisinde yer aldı. Bu şirketlerinden beşi otellerle, ikisi Yunanistan’daki iki büyük araba kiralama şirketiyle ve biri de gemicilik sektörüyle ilgili. Bunlar, yüzde 50’si AB Fonu’ndan düşük faizli kredilerle, yüzde 30’u ticari bankalardan ve yüzde 20’si özkaynaklardan finanse edildi ve toplam 607 milyon dolar bütçe sağlandı.

Bununla birlikte, temiz kentsel ulaşım için demiryolu araçları elde etmek amacıyla elektrikli ve hibrit araç filosu tedariki için 400 milyon avro bütçeli AVIS şirketi Kurtarma Fonu’na ek olarak iki farklı ticari banka tarafından finanse edildi. Peki AVIS veya Olimpik Ticaret ve Turizm İşletmeleri ( Yunanca adı: Olympic Commercial and Tourist Enterprises SA) kimdir ve patron kimdir?

Şirkette yüzde 100 oranında ana hissedarların Otokoç grubuna ait Otokoç ABG Holland BV şirketi olduğu anlaşılmaktadır... Otokoç Otomotiv, Türk Koç grubuna aittir ve grubun ticaretten kiralamaya kadar otomotiv sektöründeki faaliyetini oluşturmaktadır. İşlem, Otokoç ABG Holland BV (Hollanda’da kayıtlı Koç şirketi) tarafından, Olimpik Ticaret ve Turizm İşletmeleri’nin (Yunanistan’da kayıtlı bir şirket) Piraeus Bank SA’dan (Yunan şirket) satın alınması ile ilgilidir. Esasen AB Fonu ve Yunan bankalarından alınan kredi aracılığıyla, bir Türk güçlendiriliyor.

Peki bunların hepsi ne karşılığı yapıldı? Kesin olan tek şey, AVIS’in yüzde 60 hissesine sahip Koç’un Kalkınma Fonu ve bankalardan 200 milyon euro aldığı...” ifadelerini kullandı.