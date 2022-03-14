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Dünya Miçotakis kötü haberi duyurdu
Dünya

Miçotakis kötü haberi duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:13:00 -
Miçotakis kötü haberi duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.

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