Miçotakis kötü haberi duyurdu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.