Miço'nun Libya ziyareti Yunanistan'da gündem oldu: Bizi aşağıladılar

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Türkiye'nin Libya ile anlaşması üzerine Doğu Akdeniz'deki kirli planları suya düşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dönemin Atina büyükelçisi Muhammed el-Menfi'yi anlaşmayı savunduğu gerekçesiyle ülkeden kovmuştu.

Türkiye karşısında çaresiz kalan Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Yunanistan-Libya ilişkilerini düzeltmek umuduyla ülkeden kovduğu Libya'nın Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin tıpış tıpış ayağına gitti.

Miçotakis ayrıca Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya ve Türkiye arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasının iptal edilmesini isteyen Miçotakis olumsuz bir cevap alarak eli boş şekilde ülkesine döndü. Buna rağmen kuyruğu dik tutmaya çalışan Miçotakis küstah açıklamalarda bulunarak anlaşmanın Yunanistan için "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatı tanımıyoruz" dedi.

Yunanistan'da gündem oldu

Tüm dünyaya rezil kepaze olan Miçotakis'in bu içler acısı durumu Yunanistan'da gündem oldu.

Yunan Profesör İonnis Mazis canla bağlantıyla katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın Libya'da küçük düşürüldüğünü söyleyerek "Miçotakis Libya'da çok kötü aşağılandı" dedi.

"Bu durum Miçotakis'in danışmanlarının beceriksizliğinin bir sonucudur" diyen Mazis, "Onlar sınır dışı edilen eski Libya büyükelçisinin tepkisinin içeriği hakkında Miçotakis'i bilgilendirmeliydi. Yani kısaca bu durum Miçotakis'in genel merkezdeki danışmanlarının beceriksizliği kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in Libya'yı yanlış bir zamanda ziyaret ettiğini aktaran Mazis sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bunu bilmemiz gerekiyordu. Ziyarete karşı değil hatta bir ziyaretten yanayım ancak bu ziyaret uygun şekilde hazırlanmalıydı. Bu ziyaret uygun şekilde hazırlanmış olsaydı kabul edilmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey olurdu. O zaman tabii ki ziyaret gerçekleşmeli ancak bu gezinin gerektiği gibi hazırlanmadığı kanıtlanmıştır. Miçotakis mevkidaşı tarafından kabul edilemez bir diplomatik davranışla hazırlıksız yakalandı."

Görüşmede yaşananlar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım" dedi.

Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın geçersiz olduğunu ileri sürerek anlaşmanın iptal edilmesini isteyen Miçotakis, "Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Miçotakis, Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep etti.

Miçotakis'in suratına bakarak teklifi reddeden Dibeybe, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

Aldığı bu cevap karşısında neye uğradığını şaşıran Miçotakis, tüm dünyanın gözleri önünde rezil olarak ülkesine döndü.