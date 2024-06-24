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Spor Michy Batshuayi’nin Galatasaray’da imza tarihi belli oldu! Sürpriz transfer kararı
Spor

Michy Batshuayi’nin Galatasaray’da imza tarihi belli oldu! Sürpriz transfer kararı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 22:13:00 -
Michy Batshuayi’nin Galatasaray’da imza tarihi belli oldu! Sürpriz transfer kararı

Fenerbahçe’den ayrılan Michy Batshuayi’yle her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Belçikalı golcüyü açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, golcü oyuncu Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki Belçikalı golcü oyuncunun imza töreniyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Batshuayi’nin imza töreni 1 Temmuz’da, 3 Temmuz’da Florya’daki
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN SONUNDA BİTİYOR
Michy Batshuayi’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran‘da sona erecek. Geçen sezon 24 gol atan Batshauyi, Türkiye kariyerinde 117 maça çıktı, 58 kez ağları yoklamıştı.

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