0553 313 94 23

MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti

Gençlik ve Eğitim Derneği’nin geleneksel “Minder Sohbetleri” programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu gençlerle sohbet etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:01
MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti

Gençlik ve Eğitim Derneği’nin geleneksel “Minder Sohbetleri” programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu gençlerle sohbet etti.


Hürriyet Parkında gerçekleşen minder sohbetine vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı AhmetBayduz, “Gençlik ve Eğitim Derneği olarak, milletimizin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, umutla beklediği gençliği yetiştirme konusunda büyük adımlar atıp büyük çalışmalar gerçekleştirmekteyiz .Bizler, devletini bilen, devletini tanıyan, devletinin gelenek ve göreneklerine bağlı kalan, milli ve manevi değerlerini şuur edinmiş bir gençlikten yanayız her zaman .Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmezbir bütün olduğunu, şehit Kanlarıyla sulanmış vatanımızın, her karış toprağında yaşayan ve yaşamını sürdüren, ırk, dil, din, mezhep ve renk farketmeksizin, AlevisiSünnisi, Kürdü-Türkün Lazı Çerkezi,Boşnağı ve Arabi ayırt etmeden el ele, gönül gönüle, omuz omuza ve sırt sırta vererek Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çokça çalışacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Bizler herkesi seviyoruz siyasette 14 aydırsürekli sevgi dili konuştum nefret dili bitti. Bu süreç içerisinde Malatya’da sevgi dili var siyasette husumet kalktı ve kalkacak ve kalmayanlar da bizleri örnek alacak. Bizim hedefimiz huzurlu bir Malatya inşa etmek. Sünnisiyle-Alevisiyle Lazıyla-Çerkeziyle, Türküyle-Kürdüyle hepimiz bu topraklarda bir ve beraberiz. Ayrım gayrım yapmadan memleketimizi kalkındırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    1. Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu..
    3. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    4. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    5. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    6. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    7. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    8. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    10. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    11. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    12. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    13. Engelliler denize açıldı
    14. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    15. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    16. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    17. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    18. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    19. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    20. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    21. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    22. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    23. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    24. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    25. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    26. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    27. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    28. Quaresma'dan açıklama
    29. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    30. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı