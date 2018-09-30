MHP'li Belediye, HDP'lileri işte böyle el üstüne tutuyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, MHP'li Manisa Belediyesi'nin HDP'lileri nasıl el üstünde tuttuğunu tüm somutluğuyla gözler önüne serdi.

İşte Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Manisa’da HDP ne arasın” cevabı ile, başlığımı eleştireceksiniz..

Biraz sabırlı olun..

Manisa’da HDP’lilerin nasıl el üstünde tutulduklarını ben somut isimleri ile anlatayım..

Sonrasında takdir sizin..

Önce, MHP’li Cengiz Ergün’ün başkanlığındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden bir tanıtımı aktarayım:

“Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu yıl ikinci kez kapılarını açan Manisa Kitap Fuarı, 28 Eylül-7 Ekim tarihleri boyunca Manisalı kitapseverleri ağırlayacak. Fuarda 100’e yakın yayınevi ve birçok ünlü yazar Manisalı kitapseverlerle buluşacak.”

Haberi okuduktan sonra..

MHP’li belediyenin destekleri ile açılan fuara, “Hoşgeldiniz..” dedikten sonra..

Bakalım, MHP’li belediye, hangi yazarların okurları ile buluşmasına sponsorluk etmiş?

Kendi afişlerinden aktarıyorum:

Ahmet Ümit..

Kim bu?

HDP’ye oy veren, verme çağrısı yapan takımdan..

“HDP ile dayanışmaya” başlıklı bir çağrı metnine imza verenlerden..

Başka?

Şükrü Erbaş..

HDP kurucularındanmış..

Şükrü Erbaş’ın yanında, Metin Karausta..

O da, aynı solak ekipten.. Milliyetçi birisini gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi olanlardan..

Devam edelim listeye..

Cezmi Ersöz..

Bu da, HDP ile oturup, HDP ile kalkanlardan..

HDP’ye oy verdiğini açık açık ilan edenlerden..

Terör örgütü PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’de yazanlardan..

Sırada kim var?

“İsmail Saymaz” deyince, artık siz de isyan edeceksinizdir..

24 Haziran seçimleri sonrasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, para verip, gazetelerde yayınlattığı ilanlarda, şöyle diyordu:

“Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız.”

O listedeki isimlerden birisi de, İsmail Saymaz idi..

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, “İftiralarınızı unutmayacağız” diyor ama.

MHP’li Cengiz Ergün, o müfterilerden en ön sırada yer alan..

Hatta seçimden iki gün önce..

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili seçilemeyebilir” sallamasını yapacak kadar militanlaşmış bir MHP düşmanını el üstünde tutuyor..

MHP’li belediye başkanı sponsor oluyor, İsmail Saymaz’ı da, Manisa’ya getirtiyor..

Başka?

HDP’nin organize ettiği, Barış İçin Edebiyatçılar İnsiyatifi imzacılarından Tuğrul Keskin..

Benzer takımdan Bülent Üstün.

Daha başka?

Mustafa Balbay: CHP milletvekili.. MHP’lileri sabah akşam faşist diye suçlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı.

Daha daha başka?

İsimlerini ayrı başlıklar altında vermeyeyim..

“Ot dergisinin takımı” diyeyim..

Siz anlarsınız..

Gezi isyanında meşru hükümeti devirmek için büyük çaba sarfeden.. Ancak başarılı olamayan.. Büyük çoğunluğu dindar insanlardan hazzetmeyen mizah dergisinin elemanları.

Derginin bu ayki sayısında, Ferhan Şensoy ile Hayko Cepkin konuk edilmiş diyeyim.. Siz gerisini anlayın..

İşte bu Ot dergisinden de soldan çarklı Kutup Şimşek, Rewhat, Ali Lidar bizzat fuara katılacak olanlardan..

Daha ben ne diyeyim?

Milliyetçi, ülkücü insanlar..

Ölümüne gayretlerle çalışıp, kendi partilerinden bir ismi belediye başkanı seçiyorlar..

O belediye başkanı geliyor.

MHP’lilerin kesinlikle aynı noktada duramayacakları HDP’lileri, Manisa’ya getirtip, onları halka “Büyük yazarlar” diye takdim ediyor..

Okul çocuklarına, HDP’lilerin kirli politikalarını, “Edebiyatçı” kalkanı ile yedirmeye çalışıyor..

Manisa’nın ülkücü insanlarına, sol söylemin militanlarını, şair diye lanse ederek, onların kitaplarını almaya çağırıyor..

Olmuyor MHP’li başkan, olmuyor..

Sana, “Ayrımcılık yap” diyen yok..

Senin sponsor olacağın kitap fuarında..

Bir tane HDP’li misafirin var ise..

En az üç tane de MHP çizgisinden yazar-şair olmalı..

Listeye baktım..

Yukarda verdiğim HDP’li, solcu isimlerin karşısında..

MHP’li olarak kabul edeceğimiz tek bir isim gördüm..

Engin Alan..

Dindar yazar ise..

Ben göremedim..

MHP’li başkan gördü ise, söylesin..

Fuara katılacak yazarları gördüğünüzde..

Sanıyorsunuz ki, HDP’li bir belediyenin sponsor olduğu bir etkinlikten bahsediliyor..

MHP’den tek bir iz yok..

Halkın % 52 oyunu almış AK Parti-MHP ittifakından da iz yok..

Varsa yoksa solcular..

Solcuların da ötesinde, PKK destekçileri..

Ben bu olaydan, nasıl haberdar oldum?

Aslında fuara Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü de, öncesinde sponsor olmuş..

Okullardan akın akın, çocuklar bu fuara götürülmek üzere planlama yapılmış.

Ama İl Milli Eğitim Müdürümüz uyanık çıkmış..

Şöyle bir isimlere bakmış..

“Burda tek tip yazar görüntüsü var. İsteyen gitsin.. Ama ben okulların resmi olarak bu fuara gitmelerine katkı sunamam” demiş.

Alkışı haketmiş..

MHP’li belediye ise..

Fuar alanı ile.. Otobüs katkısı ile.. Diğer bedava hizmetleri ile..

HDP’lilerin gövde gösterisine katkı sunmaya devam ediyor..

İşin daha acıklısı..

2019 mahalli seçimlerinde, MHP yönetimi AK Parti’ye dayatıyor: “Önceki seçimde bizim kazandığımız yerde, bizim adaylarımızı destekleyin.”

Özür dilerim, Devlet Bey..

Size iftira atanları el üstünde tutan partinizin bu isimleri yerine, AK Partili herhangi bir adayı destekleyin, MHP çizgisine, çok daha büyük katkı sağlamış olursunuz..

Devlet Bey bizi pek sevmez..

Milliyetçi tabana sorayım..

Haksız mıyım?