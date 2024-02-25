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Yerel MHP'li belediye başkanı rakibinin nikah şahidi oldu
Yerel

MHP'li belediye başkanı rakibinin nikah şahidi oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-25 21:59:00 - 2024-02-25 22:01:23

Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, dünyaevine giren Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan'ın nikah şahidi oldu.

Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan, düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Törende Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, rakibi olan Özcan'ın nikah şahidi oldu.

İki belediye başkanı sarıldı

Nikah töreninin ardından iki belediye başkan adayının sarılması ise davetlilerden alkış aldı.


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