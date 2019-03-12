MHP'li aday Cumhur İttifakı'na destek için çekildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde aday olan MHP'li Emine Bulut, genel merkez onayı ile AK Parti'li Belediye Başkan adayı Zafer Arpacı’ya destek için adaylıktan çekildi.

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde ortak düzenlediği kadın kolları toplantısına katılan AK Parti Banaz Belediye Başkanı ve adayı Zafer Arpacı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda konuşan Arpacı, "Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yapılan toplantıdan dolayı katılanlara minnettarım. Emine Bulut’a ve Milliyetçi Hareket Partisine verdikleri güçlü destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zafer Arpacı’ya sonuna kadar destek olacağız"

MHP Belediye Başkan Adayı iken AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı’ya desteğini açıklayarak genel merkez onayı ile adaylıktan çekilen Emine Bulut ise, ilçenin gelişimi için yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler ilçemiz ve ülkemiz için çok önemli. Kişisel olarak ve parti olarak belediye başkanlığı seçimlerinde Zafer Arpacı’ya sonuna kadar destek olacağız” dedi.