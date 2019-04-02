MHP’den Başkan Ergün’e tebrik ziyareti

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonuçlarına göre 3. kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün’e Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün, “Manisamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonuçlarına göre 3. kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten’i ağırladı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi de hazır bulundu. Kendisini tebrik eden MHP Yönetimine teşekkür eden Başkan Ergün, “Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Manisa’da tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiş olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Şehrime hizmet etmeye devam edeceğim. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin hem ülkemizin, hepimizin ortak değeri ve önceliği olan Manisamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.