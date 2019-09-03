0553 313 94 23

MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 14:34
MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, ihraç edilirse Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var. Neyin Kahramını? 16 yıl beraber yürüyün,yağmur da ıslanın,her işin altında isminiz imzanız olsun. Şimdi kurtarıcı olmaya kalkın. Hayırdır! Yunanana karşı zafer mi kazandınız?" dedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:

"Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, ihraç edilirse Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var.

Neyin Kahramını? 16 yıl beraber yürüyün,yağmur da ıslanın,her işin altında isminiz imzanız olsun.Şimdi kurtarıcı olmaya kalkın.

Hayırdır! Yunana karşı zafer mi kazandınız?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:34
  1. Ordu
  2. MHP
  3. cemal enginyurt
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak29 dk önce
    Sen! Sen geçmişte neler yspmıştın unutmadık cemal bey.Sen halà konuşabiliyormusun???

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Deniz Ateş Bitnel hakkında karar verildi! Bakın nerede maç yönetecek
  1. Deniz Ateş Bitnel hakkında karar..
  2. İmamoğlu'na sert tepki: Amacınız..
  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 1 milyon..
  4. Vali Akbıyık, yeni işyeri açılışına..
  5. Faciadan dönüldü: Sivas'ta akaryakıt..
  6. Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu..
  7. Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği
  8. Türk savunma sanayisinden Londra'da..
  9. HDP’lilere tepkiler çığ gibi büyüyor!..
  10. Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaşamadı
  11. Irak’ta ABD’li bomba imha uzmanı..
  12. Aliağa, zengin su kaynaklarıyla dikkat..
  13. GRAFİKLİ - Futbolda transfer dönemi..
  14. Bakan Albayrak: “Üretici..
  15. Marmaris'de korkutan orman yangını!
  16. Hollywood'a gidemedi, ödülü kargo ile..
  17. Elazığ’da oto galerici silahlı..
  18. Finansal kesim dışındaki firmaların..
  19. TFF, sponsorlarla bir araya geldi
  20. Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı..
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

Günün Karikatürü

03 Eylül 2019
‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız