MHP lideri Devlet Bahçeli koluna girmişti! Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk paylaşımı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs davetine karşılık verdi.

Bahçeli ile samimi görüntüler

Ziyaretten gelen görüntüler de dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile yürüdüğü sırada, Asiltürk'ün koluna girdi. İkili bir süre bu şekilde yürümeye devam etti.

Karamollaoğlu: Bayramlarını kutluyorum

Kıbrıs'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, Karamollaoğlu cephesinden de bayram mesajı geldi. Kurban Bayramı namazını kıldığı Balgat Hamidiye Cami çıkışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Resmi hesaptan paylaşıldı

Oğuzhan Asiltürk'ün Kıbrıs ziyaretine katılmasının Saadet Partisi resmi hesabından paylaşılması da günün öne çıkanları arasındaydı. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü anma etkinliklerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla onur konuğu olarak katıldı. Bu vesileyle Kıbrıs zaferini kutlar, KKTC halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel beyi de davet ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyarete davet ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü anma etkinliklerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla onur konuğu olarak katıldı. Bu vesileyle Kıbrıs zaferini kutlar, KKTC halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz" dedi.