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MHP Lideri Devlet Bahçeli erken secim zirvesi sonrası kurmaylarını topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de erken seçim zirvesi yapan Bahçeli, Genel Merkez'e dönüp kurmaylarını toplantıya çağırdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:55
MHP Lideri Devlet Bahçeli erken secim zirvesi sonrası kurmaylarını topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı erken seçim zirvesinin ardından Genel Merkez'e döndü.  Bahçeli, hemen MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.  

Dünkü grup toplantısında "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" diyerek siyaset dünyasının hareketlendiren MHP lideri Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, Başkanlık Divanı'nı topladı. Bahçeli'nin Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirme yapacağı belirtildi.
 
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:55
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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