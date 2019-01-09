MHP lideri Bahçeli'den yeni formül: x y=z

Bahçeli, üyelerden Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan dedikodulara aldırış etmemelerini istedi, "Bana 'belediye mi, beka mı' derseniz, 'beka' derim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yerel seçim gündemiyle toplanan MYK, bir saat sürdü.

Bahçeli, "x y=z" formülünü hatırlattı

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için önemine dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, "x y=z" formülüne değinerek, bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun olması konusunda uyarılarda bulundu.