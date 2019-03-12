0553 313 94 23

MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklama! "Zillet İttifakı burada dikiş tutmaz"

MHP Lideri Bahçeli, partisinin Yozgat mitinginde halka seslendi. Bahçeli, "İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Yozgat zillet zehrini yutmaz, zillet burada dikiş tutmaz, Yozgat'ta ihanet asla barınamaz." dedi.

12 Mart 2019 Salı 14:08
MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklama! "Zillet İttifakı burada dikiş tutmaz"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Kim ne söylerse söylesin 31 Mart seçimleri bir beka seçimleridir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimiz ile omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yoktur.

"Zillet burada dikiş tutmaz"

24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Türkiye'ni güçlenmesinden rahatsız olanlar son kozlarını oynuyorlar. İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Yozgat zillet zehrini yutmaz, zillet burada dikiş tutmaz, Yozgat'ta ihanet asla barınamaz.

PKK'nın siyasi uzanntılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmak, Türkiye'yi geriye götürmektir. Belediyelerde yeni bir çukur siyasetine kapı aralıyorlar. İhanet oradaysa Yozgat buradan. Bizler çağ açıp kapatan bir ruhun devamıyız.

Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar. Türk milleti boyun eğmedi yine boyun eğmeyecektir. Ya hep birlikte olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. Yozgat bunun canlı ispatıdır. Bu aziz millet çaresiz değildir. Yozgat bunun güvencesidir.

Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Etrafımız vahşi emellerle kuşatıldı. Bebek katilleri ile siyaset yapan, ezanla dalga geçen, Kürdistana göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:08
  1. Yozgat
  2. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Açıklama
  4. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları heyecanı sürüyor
    1. 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları..
    2. 12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı
    3. Feministlerin ıslık skandalına Taksim..
    4. 601 öğrenci İstiklal Marşı’nı işaret..
    5. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    6. Yunusemre U-17 takımı Türkiye..
    7. Galatasaray ve DenizBank’tan Türk..
    8. Başkan Toçoğlu öğrencilerle bir araya..
    9. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    10. Engelli vatandaş 30 metrelik sokağı..
    11. Malatyaspor, Ankaragücü maçı..
    12. GRAFİKLİ - 5 soruda Cezayir'de..
    13. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı..
    14. Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
    15. Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin..
    16. SAÜ’de “Katılım Bankacılığı..
    17. Tosya’da “Öğrenci Başarısında Okul..
    18. Genç Milli Futbol Takımı'nın aday..
    19. Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki..
    20. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    21. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunlara..
    23. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    24. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    25. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    26. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    27. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    28. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    29. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    30. Kozalar oyunuyla büyülediler
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü