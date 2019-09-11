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MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den kopmalar hızlanacak”

MHP Muğla İl Yönetiminin katılımıyla Köyceğiz Teşkilatı ile Milas Teşkilatı tarafından etkinlikler düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den kopmalar hızlanacak”

MHP Muğla İl Yönetiminin katılımıyla Köyceğiz Teşkilatı ile Milas Teşkilatı tarafından etkinlikler düzenlendi.


Milas’taki parti ziyareti sırasında daha önce İYİ Parti’ye geçenlerin yeniden MHP’ye dönmeleri ve diğer bazı partilerden MHP’ye katılanlara parti rozeti takan MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, “Özellikle HDP’nin görevden alınan belediye başkanlarını CHP’lilerin ziyaret etmeleri ve daha sonra HDP’lilerin CHP’ye olan ziyaretleri ittifak içinde oldukları İYİ Parti’de deprem oluşturmuştur. Teröristlere arka çıkanlara ve Mehmetçiğe silah sıkanları lanetliyoruz. İşte bu nedenlerden dolayı İYİ Parti tabanı rahatsızdır. Bu rahatsızlık da istifalar ve partimize katılımlarla hızlanmıştır. Milas’ta partimize katılan yol arkadaşlarımıza rozetlerini taktık ve hayırlı olsun diyoruz” dedi.



İYİ Parti tabanındaki rahatsızlıkların daha birçok istifa ve MHP’ye katılımlarla devam edeceğini belirten Korkmaz, “MHP,giderek büyüyen bir çınardır. Her seçimde oyunu artıran ve milletimizin güvenini tazeleyen MHP, önümüzdeki seçimlerde de önemini ortaya koyacaktır. Türk milletinin güvencesi Milliyetçi Hareket beka sorunumuzda ortaya koyduğu kararlılık ve görüşleri ile de gücünü ve güvenirliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Genel Başkanımız sayın Bahçeli’nin ‘Yuvaya dönün’ çağrısına kulak verenlerin yeniden yuvaya dönüş hazırlıkları içinde olmalarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.


Korkmaz, yaptığı konuşmanın ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
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