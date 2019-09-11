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MHP İl Başkanı Korkmaz, “İyi Parti’de kopmalar hızlanacak”

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Köyceğiz Teşkilatı’nın düzenlediği kahvaltı toplantısı ve Milas teşkilatının rozet takma törenlerine katıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
MHP İl Başkanı Korkmaz, “İyi Parti’de kopmalar hızlanacak”

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Köyceğiz Teşkilatı’nın düzenlediği kahvaltı toplantısı ve Milas teşkilatının rozet takma törenlerine katıldı.


Milas’ta daha önce İyi Parti’ye geçenlerin yeniden yuvaya dönmeleri ve diğer bazı partilerden MHP’ye geçenlere parti rozeti takan Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, “Özellikle HDP’nin görevden alınan belediye başkanlarını CHP’lilerin ziyaret etmeleri ve daha sonra HDP’lilerin CHP’ye olan ziyaretleri ittifak içinde oldukları İyi Parti’de deprem etkisi oluşturmuştur. Teröristlere arka çıkanlara ve Mehmetçiğe silah sıkanları lanetliyoruz. İşte bu nedenlerden dolayı İyi Parti tabanı rahatsızdır. Bu rahatsızlık da istifalar ve partimize katılımlarla hızlanmıştır. Milas’ta partimize katılan yol arkadaşlarımıza rozetlerini taktık ve hayırlı olsun diyoruz. Gelen haberler, İyi Parti tabanındaki rahatsızlıkların daha birçok istifa ve partimize katılımlarla devam edeceğini gösteriyor. MHP, giderek büyüyen bir çınardır. Türk milletinin güvencesi Milliyetçi Hareket beka sorunumuzda ortaya koyduğu kararlılık ve görüşleri ile de gücünü ve güvenirliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli’nin ‘Yuvaya dönün’ çağrısına kulak verenlerin yeniden yuvaya dönüş hazırlıkları içinde olmalarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
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