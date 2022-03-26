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Spor MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü
Spor

MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 Süper Lig hakemine görevden el çektirilmesini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 21:12:00 -
MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarına olumlu yanıt verdi ve kararı bozdu.

MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

10’u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı. Hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.

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